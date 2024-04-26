Каждый день артиллерийские обстрелы: в МАГАТЭ рассказали о ситуации на ЗАЭС

Атаки на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС в последние дни прекратились, но ситуация на атомном объекте остается непредсказуемой, ведь каждый день возле него слышны артиллерийские обстрелы.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это обнадеживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться ежеминутно. Ситуация остается крайне непредсказуемой", - заявил Гросси.

Он подчеркнул, что работающие на АЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы в местах, расположенных на разном расстоянии от ЗАЭС.

Отмечается, что в понедельник, 22 апреля, эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр, расположенный неподалеку от периметра площадки ЗАЭС.

Они нанесли туда визит впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля, но при этом на крышу специалистов снова не пустили.

Напомним, ранее в МАГАТЭ подтвердили, что россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС.

Также на днях разведка сообщала, что российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции еще одной операции под "фальшивым флагом".

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.