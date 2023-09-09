Ситуація вкрай нестабільна. МАГАТЕ повідомляє про зростання військової активності поблизу ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на Запорізькій атомній електростанції, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи, що свідчить про можливе посилення військової активності в регіоні, яка становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

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Про це повідомляє пресслужба агентства.

Минуло трохи більше року після того, як МАГАТЕ встановило свою постійну присутність на АЕС, і протягом цього час загальна ситуація на об’єкті залишається вкрай нестабільною, сказав генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Згідно з повідомленням, починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама станція при цьому не постраждала.

"Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні", – сказав генеральний директор Гроссі, знову наголосивши на важливості дотримання всіма сторонами п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС .

Крім того, команда МАГАТЕ повідомляє про те, що окупанти на ЗАЕС вирішили тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів через побоювання щодо високого ризику військових дій у цьому районі.

Також експерти МАГАТЕ спостерігали постійну присутність мін між огородженнями по периметру, але вони не побачили жодних вибухових пристроїв під час обходу самих майданчиків. Однак, згідно з повідомленням, їм досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6. Команда МАГАТЕ також вимагала оглянути всі шість турбінних залів, щоб мати можливість одночасно оцінити, чи може бути там присутня вибухівка. Наразі це клопотання не задоволено.

Раніше експерти МАГАТЕ повідомляли, що не виявили мін чи вибухових речовин на крівлі будівель 3-го та 4-го енергоблоків, а також крівлі машинних залів окупованої Запорізької атомної електростанції.

Проте вони не бачили решти енергоблоків Запорізької АЕС. Президент "Енергоатому" Петро Котін, впевнений, що там розташовані міни.