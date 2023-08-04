МАГАТЕ не знайшло мін на крівлі двох енергоблоків ЗАЕС, про які підозрювала Україна

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії не виявили мін чи вибухових речовин на крівлі будівель 3-го та 4-го енергоблоків, а також крівлі машинних залів окупованої Росією Запорізької атомної електростанції після того, як їм після неодноразових прохань надали туди доступ вдень 3 серпня.

Як йдеться у повідомленні агентства, доступ до дахів у четвер було відкрито одразу після дев'ятої зміни команди МАГАТЕ на станції, яка відбувається з перетином лінії фронту між українськими та окупаційними російськими військами. При цьому вказано, що експерти продовжуватимуть вимагати забезпечення можливості відвідування дахів решти чотирьох енергоблоків ЗАЕС.

"Я вітаю звістку про те, що експертам МАГАТЕ нарешті надали додатковий доступ на об'єкті. Своєчасне, незалежне та об'єктивне повідомлення про факти на місцях має вирішальне значення для продовження зусиль МАГАТЕ з підтримки ядерної безпеки та захисту під час військового конфлікту в країні", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"У ніч перед ротацією команда повідомила, що чула серію вибухів у районі заводу. Групу було поінформовано з боку ЗАЕС, що внаслідок цих вибухів не було жодного впливу на майданчик, сусідню промзону чи місто Енергодар", - наголошується при цьому в повідомленні.

За словами Гроссі, це стало ще одним серйозним нагадуванням про потенційні загрози ядерній безпеці, з якими стикається ЗАЕС. Він знову закликав усі сторони утримуватись від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерної аварії з потенційними наслідками для здоров'я населення та навколишнього середовища.

"За останній тиждень групи МАГАТЕ провели додаткові інспекції та обходи на ЗАЕС. Після обходу периметра ділянки 1 серпня група підтвердила, що міни, вперше виявлені 23 липня, все ще на місці. Жодних нових мін чи вибухових речовин під час обходів за останній тиждень виявлено не було", - зазначають у МАГАТЕ.

Також наголошується, що після переведення в режим "холодного зупину" енергоблоку №5 28 липня розпочалися роботи з технічного обслуговування, включаючи перевірку та випробування систем безпеки, що захищають реактор та його паливо; а також чищення теплообмінника.

При цьому в МАГАТЕ продовжують вимагати повнішу інформацію про обсяг робіт з техобслуговування на цьому енергоблоці, "з урахуванням обмеженої наявності запасних частин та значного скорочення обслуговуючого персоналу на ЗАЕС".

Агентство також уважно стежить за ситуацією з наявністю води для охолодження реакторів ЗАЕС. Вказано, що рівень води в ставку-охолоджувачі станції продовжує зменшуватися зі швидкістю близько 1 см на добу, при цьому вода у відвідному каналі сусідньої Запорізької ТЕС, яка використовується для цих цілей, періодично поповнюється водою, яка продовжує надходити у вхідний канал ЗТЕС, в основному з підземних вод. У МАГАТЕ запевняють, що води вистачить ще на багато місяців.

Чому МАГАТЕ шукає вибухівку на ЗАЕС

Ще 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали докази підготовки РФ до теракту на ЗАЕС. Пізніше він заявляв, що загарбники замінували станцію, щоб у разі її передачі мати змогу дистанційно влаштувати вибух із радіаційним викидом. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що окупанти завершили підготовку до теракту. За його словами, росіяни розмістили техніку з вибухівкою у чотирьох із шести енергоблоків АЕС та замінували став-охолоджувач ЗАЕС.

4 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що росіяни ймовірно готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків станції було розміщено сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. У свою чергу у МАГАТЕ зазначали, що не виявили на станції жодних вибухонебезпечних предметів, але запросили додатковий доступ до дахів енергоблоків №3 та №4.

Зазначимо також, що 24 липня стало відомо, що росіяни, що контролюють ЗАЕС, перевели енергоблок №4 з режиму "холодного зупину" в "гарячий", що українська сторона розцінює як грубе порушення вимог ліцензії на експлуатацію ядерної установки.