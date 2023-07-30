Окупанти перевели п'ятий енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин" - МАГАТЕ

Російські окупанти перевели п'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції у режим "холодного зупину".

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Цю зміну статусу реактора ЗАЕС провела з метою проведення ремонтних робіт на 5 блоці, які можливі лише у режимі "холодного зупину", - зазначив він.

П’ятий енергоблок перевели у режим "холодного зупину" вранці 28 липня, через три дні після переведення четвертого блоку в режим "гарячого зупину", пара з якого наразі використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС. Решта енергоблоків залишаються в холодному стані.

Водночас експерти МАГАТЕ закликали працівників Запорізької АЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для виробництва необхідної пари, що дозволило б перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину".

"Команда МАГАТЕ відвідала реакторний блок №5, де оглянула корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. Команда зазначила, що все обладнання, здається, було в нормальному стані. Під час візиту не було жодних обмежень, і команда не помітила жодних мін чи вибухівки", - заявляють у агентстві.

Як зазначається, протягом останніх кількох днів команда МАГАТЕ чула поодинокі детонації; деякі на відстані від станції, а деякі, очевидно, ближче. Експерти на ЗАЕС продовжують уважно стежити за ситуацією.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Держатомрегулювання ще у червні розпорядилося перевести в стан "холодного зупину" енергоблок №5 Запорізької АЕС. Проте окупанти відмовлялися це робити.

24 липня стало відомо, що загарбники перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий". В "Енергоатомі" заявили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначив, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.