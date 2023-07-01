РФ може дистанційно підірвати ЗАЕС з викидом радіації, коли залишатиме її: Зеленський пояснив навіщо

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія замінувала окуповану нею Запорізьку атомну електростанцію, аби у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух з радіаційним викидом.

Про це він розповів під час спілкування з іспанськими журналістами в Києві перед візитом до глави держави прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, відео якого опублікувала пресслужба президента.

Зеленський при цьому пояснив, що мотивацією для вчинення таких дії для Росії є намагання завдати додаткової екологічної шкоди, аби мати аргумент для замороження військового конфлікту. Повний коментар глави держави з цього приводу - нижче.

Сьогодні є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої [Каховської] станції. Є спеціалісти, які кажуть: ні, немає впливу. Що має вплив? Те, що ЗАЕС замінована. Це факт, там є заміновані території. МАГАТЕ підтверджує, що ЗАЕС замінована. Просто вони кажуть, що не замінований реактор - здається, така в них була остання інформація? Але це підтвердження того, що станція замінована.

Є точне підтвердження від нашої розвідки, що на станції є мінування, є точне й чітке підтвердження того, що на станції є, за нашою інформацією, біля 500 бойовиків. МАГАТЕ не знає кінцеву кількість, але вони говорять: так, велика кількість бойовиків зі зброєю, з гранатами, зі зброєю різного рівня - є й важка зброя на території станції. Тому я вважаю, що коли є мінування, є зброя, - авжеж, є небезпека.

Окремий факт того, що дуже небезпечна й гостра ситуація зараз: ми отримали від нашої розвідки інформацію, що в планах РФ є зброити викид. Саме зробити викид. Це дуже важливо. Для чого це робиться? Всі кроки, яка робить Росія, вона робить для того, щоб ми не деокуповували нашу територію, щоб був заморожений конфлікт.

Як це можна зробити? Підрив нашої Каховської дамби - для того, щоб весь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик. І це так і є. "Дивіться, які наслідки у війни" - щоб заморозити конфлікт. Це їхня головна стратегічна ідея. Їм потрібен зараз час, щоб посилити свою армію людьми, зброєю - для того, щоб потім, коли вони будуть готові, знову прийти, окупувати нас і вбити, стерти з лиця землі. Це їхній план. Як він був з перших днів окупації, так і не змінився.

Для чого викид? Те саме: для того, щоб сказати: ось вам наслідки війни. Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції. Тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Тому це дуже небезпечно. Ми про це знову вголос говоримо. Так само, як ми говорили про підрив дамби Каховського водосховища ще рік тому, говорили, що у нас є дані: вони заміновують. Ми ділилися нашими даними з розвідками партнерів. Те саме відбувається зараз із Запорізькою станцією.

Ми розмовляли з МАГАТЕ, я вдячний директору Гроссі. Але всі розуміють, що він не зможе викинути з цієї станції бойовиків, якщо він буде діяти самостійно і якщо світ не буде його підтримувати. Це дуже важливий момент. Тому треба бути дуже обережними.

Навіть якщо нам всім, всьому світу вдасться вплинути на Росію, щоб вона передала станцію МАГАТЕ... в момент передачі станції МАГАТЕ потрібні сили, засоби, люди, які будуть перевіряти станцію, яку передають.

Тому що ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами для того, щоб потім у них був такий шанс - ми точно знаємо, що це розглядалося РФ як один з планів - коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду. Тому навіть коли ми отримаємо цю станцію, МАГАТЕ повинно все чітко, детально перевіряти, ну і попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і це дуже небезпечно для світу.

Нагадаємо, що про загрозу катастрофи на АЕС Зеленський заявив 22 червня. В свою чергу, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, що російські окупанти вже завершили підготовку до теракту.

28 червня Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС та протидії ядерному шантажу з боку РФ, а Міністерство закордонних справ звернулося з цього приводу до Організації з безпеки і співробітництва в Європі, вказавши, що ризик вчинення РФ теракту на станції ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.