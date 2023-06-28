Загроза катастрофи на ЗАЕС. Рада звернулася до світової спільноти

Верховна Рада проголосувала за звернення до світового співтовариства щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу з боку РФ. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що відповідний документ до ООН, Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейського Союзу, ОБСЄ, НАТО, Ради Європи та їх парламентських асамблей підтримали 274 нардепи.

У пояснювальній записці до проєкту постанови вказано, що російські окупанти з момента захоплення Запорізької АЕС регулярно вдаються до провокативних дій, зокрема щодо мілітаризації станції. Наслідком цього може стати витік радіоактивних речовин, що спричинить руйнівні наслідки не лише для України, алей для всього європейського континенту.

У самому зверненні Рада закликала світове співтовариство застосувати більш жорсткі обмежувальні заходи і санкції до російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

Крім того, парламентарі закликали визнати Росію державою-спонсором тероризму, й при цьому розширити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, приєднатися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що РФ готується до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою США наразі не вважають неминучою загрозу підриву ЗАЕС. Однак, як зауважив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Штати уважно стежать за цим.