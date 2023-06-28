Угроза катастрофи на ЗАЭС. Рада обратилась к мировому сообществу

Верховная Рада проголосовала за обращение к мировому сообществу касательно предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействия ядерному шантажу со стороны РФ. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что соответствующий документ к ООН, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), Европейскому Союзу, ОБСЕ, НАТО, Совету Европы и их парламентским ассамблеям поддержали 274 нардепа.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что российские оккупанты с момента захвата Запорожской АЭС регулярно предпринимают провокационные действия, в частности, по милитаризации станции. Следствием этого может стать утечка радиоактивных веществ, что приведет к разрушительным последствиям не только для Украины, но и для всего европейского континента.

В самом обращении Рада призвала мировое сообщество применить более жесткие ограничительные меры и санкции в отношении российской атомной отрасли и военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, парламентарии призвали признать Россию государством-спонсором терроризма и при этом расширить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, присоединиться к эффективному строительству механизмов гарантий мира и безопасности в Европе.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские кафиры завершили подготовку к теракту. Он рассказал, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения к станции, что приведет к ядерной аварии.

В свою очередь США пока не считают неизбежной угрозу подрыва ЗАЭС. Однако, как отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Штаты внимательно следят за этим.