Угроза теракта на ЗАЭС. В разведке заявили, что просчитываются разные сценарии планов РФ

В настоящее время просчитываются разные сценарии и последствия возможного теракта на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

"Как и в случае с дамбой Каховской ГЭС, Украина, разведсообщество, ГУР предупреждает и публикует эту информацию, и предупреждает и весь мир о том, что агрессор, террористы осуществляют такие мероприятия и рассматривают подобный сценарий террористических актов уже относительно Запорожской станции. Запорожская станция захвачена оккупантами, контролируется оккупантами и используется для ядерного шантажа уже не впервые. И используется для того, чтобы повысить уровень напряжения, влияния на Украину, на проукраинскую коалицию. И да, это игра с огнем, игра очень опасная", – сказал он.

Юсов отметил, что информация о заминировании объектов ЗАЭС появляется уже не впервые, однако в этом году оккупанты активизировали соответствующие действия.

"Единственная возможность в этой ситуации предотвратить эти сценарии - это быстрая деоккупация и быстрый возврат Запорожской станции под украинский контроль, что позволит гарантировать восстановление всех норм безопасности и допуск международного сообщества к этому объекту", – высказался представитель разведки.

Запорожская АЭС: что известно об угрозе

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что РФ готовится к теракту на Запорожской атомной электростанции.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество принять срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на ЗАЭС. В дипведомстве отметили необходимость усилить ограничительные меры по атомной отрасли РФ и ее военно-промышленному комплексу.

А в американском Институте изучения войны (ISW) высказались, что радиационный инцидент на ЗАЭС остается маловероятным, но невозможным. По данным аналитиков, Кремль может использовать угрозы возможных терактов на станции, чтобы отвлечь контрнаступательные действия ВСУ на Запорожском направлении.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поинформировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС. Как рассказал глава ГУР, враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблокам АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения до станции, что приведет к ядерной аварии.