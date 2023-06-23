Угроза катастрофы на ЗАЭС. В Минздраве объяснили, чем опасен бесконтрольный прием калия йодида

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной подготовке россиянами террористического акта на Запорожские АЭС в обществе возникли опасения из-за выброса радиации. Поэтому, в частности, в Киеве в ряде аптек резко возрос спрос на йод. В Министерстве здравоохранения также заметили это и объяснили, что бесконтрольный прием калия йодида опасен для организма человека.

Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Минздрава.

Как работает калий йодид в случае ядерной катастрофы

При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный иод (I-131). Если человек находится в зоне риска, то, вероятно, вещество будет избирательно накапливаться в щитовидной железе и приведет к ее облучению и поражению. Это вызывает различные заболевания, в частности онкологию.

Калий йод помогает предотвратить радиационное поражение щитовидной железы. Контролируемое употребление вещества поможет заблокировать щитовидную железу от поглощения И-131: она поглощает йодид калий, и не имеет места для И-131.

В то же время, медики запрещают принимать калий йод."на всякий случай". Это чревато следующими побочными эффектами:

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства – тошноту, диарею;

серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела;

проблемы с дыханием, говорением или глотанием;

хрипы или одышку;

расстройства сердечно-сосудистой системы;

расстройства нервной системы:

возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб – увеличение размеров щитовидной железы;

утрату массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

гипотиреоз;

также есть риск смерти.

"Не употребляйте калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС. Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения – проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия", — призывают в Минздраве.

Что делать в случае аварии на Запорожской АЭС

В случае катастрофы на ядерном объекте важно сохранять спокойствие и следовать указаниям соответствующих служб и правительства. Важно соблюдать следующие правила:

Находиться в укрытии; Следить за официальными источниками информации; Пытаться обеззаразить тело; Если есть возможность, обмыться чистой водой и одеть чистую одежду (не контактировавшую с внешним миром).

Инфографика: Минздрав

Напомним, известно, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в том числе заминированы ставки-охладители. МАГАТЭ известно об этом, но генеральный директор агентства Рафаэля Гросси заявил, что во время визита никаких мин не обнаружил.