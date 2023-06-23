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Загроза катастрофи на ЗАЕС. В МОЗ пояснили, чим небезпечний безконтрольний прийом калію йодиду
Після заяви президента України Володимира Зеленського про можливу підготовку росіянами терористичного акту на Запорізькі АЕС в суспільстві виникли побоювання через викид радіації. Тому, зокрема, в Києві в низці аптек різко зріс попит на йод. В Міністерстві охорони здоров'я також помітили це та пояснили, що безконтрольний прийом калію йодиду є небезпечним для організму людини.
Про це 23 червня повідомила пресслужба МОЗ.
Як працює калій йодид у випадку ядерної катастрофи
При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). Якщо людина перебуває в зоні ризику, то, ймовірно, речовина буде вибірково накопичуватися в щитоподібній залозі і спричинить її опромінення й ураження. Це спричиняє різні захворювання, зокрема, онкологію.
Калій йод допомагає запобігти радіаційному ураженню щитоподібної залози. Контрольоване вживання речовини допоможе заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і не має місця для І-131.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас медики забороняють приймати калій йод "про всяк випадок" це загрожує наступними побічними ефектами:
- висипання на шкірі;
- запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;
- шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
- серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин
- тіла;
- проблеми з диханням, говорінням або ковтанням;
- хрипи або задишку;
- розлади серцево-судинної системи;
- розлади нервової системи:
- збудження, тремтіння, тремор рук;
- зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;
- втрату маси тіла;
- гіперфункція щитоподібної залози;
- гіпотиреоз;
- також є ризик смерті.
"Не вживайте калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію", — закликають в МОЗ.
Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС
У разі катастрофи на ядерному об'єкті важливо зберігати спокій та слідувати вказівкам відповідних служб та уряду. Важливо дотримуватися таких правил:
- Перебувати в укритті;
- Слідкувати за офіційними джерелами інформації;
- Намагатися знезаразити тіло;
- Якщо є можливість, обмитися чистою водою та одягнути чистий одяг (що не контактували з зовнішнім світом.
Нагадаємо, відомо, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. МАГАТЕ відомо про це, але генеральний директор агентства Рафаеля Гроссі заявив, що під час візиту жодних мін не виявив.