Загроза катастрофи на ЗАЕС. В МОЗ пояснили, чим небезпечний безконтрольний прийом калію йодиду

Після заяви президента України Володимира Зеленського про можливу підготовку росіянами терористичного акту на Запорізькі АЕС в суспільстві виникли побоювання через викид радіації. Тому, зокрема, в Києві в низці аптек різко зріс попит на йод. В Міністерстві охорони здоров'я також помітили це та пояснили, що безконтрольний прийом калію йодиду є небезпечним для організму людини.

Про це 23 червня повідомила пресслужба МОЗ.

Як працює калій йодид у випадку ядерної катастрофи

При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). Якщо людина перебуває в зоні ризику, то, ймовірно, речовина буде вибірково накопичуватися в щитоподібній залозі і спричинить її опромінення й ураження. Це спричиняє різні захворювання, зокрема, онкологію.

Калій йод допомагає запобігти радіаційному ураженню щитоподібної залози. Контрольоване вживання речовини допоможе заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає калій йодид, і не має місця для І-131.

Водночас медики забороняють приймати калій йод "про всяк випадок" це загрожує наступними побічними ефектами:

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин

тіла;

проблеми з диханням, говорінням або ковтанням;

хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи;

розлади нервової системи:

збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрату маси тіла;

гіперфункція щитоподібної залози;

гіпотиреоз;

також є ризик смерті.

"Не вживайте калій йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію", — закликають в МОЗ.

Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС

У разі катастрофи на ядерному об'єкті важливо зберігати спокій та слідувати вказівкам відповідних служб та уряду. Важливо дотримуватися таких правил:

Перебувати в укритті; Слідкувати за офіційними джерелами інформації; Намагатися знезаразити тіло; Якщо є можливість, обмитися чистою водою та одягнути чистий одяг (що не контактували з зовнішнім світом.

Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, відомо, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. МАГАТЕ відомо про це, але генеральний директор агентства Рафаеля Гроссі заявив, що під час візиту жодних мін не виявив.