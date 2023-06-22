Загроза теракту на ЗАЕС. У Запорізькій ОВА запевнили, що готові до будь-якого розвитку подій

Місцева влада Запорізької області розробила відповідні плани дій на випадок реальної ядерної загрози і готова до будь-якого розвитку подій на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у відеозверненні.

Він запевнив, що попри окупацію наразі на ЗАЕС ситуація стабільна, радіаційний фон у нормі, рівень води у ставку-охолоджувачі у нормі, українські фахівці на місці.

За його словами, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно до вимог, спеціалісти працюють відповідно до розроблених інструкцій, які гарантують безпеку станції.

"Ми знаємо з ким маємо справу, а тому готові до будь-якого розвитку подій. Обласною владою спільно з усіма профільними службами розроблено відповідні плани дій і неодноразово проводилися спеціальні навчання на випадок реальної ядерної загрози. Тому закликаю зберігати спокій та довіряти тільки інформації на українських офіційних ресурсах", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

МАГАТЕ відомопро мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.