Угроза теракта на ЗАЭС. В Запорожской ОВА заверили, что готовы к любому развитию событий

Местные власти Запорожской области разработали соответствующие планы действий на случай реальной ядерной угрозы и готовы к любому развитию событий на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в видеообращении.

Он заверил, что, несмотря на оккупацию, на ЗАЭС ситуация стабильная, радиационный фон в норме, уровень воды в пруде-охладителе в норме, украинские специалисты на месте.

По его словам, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям, специалисты работают в соответствии с разработанными инструкциями, обеспечивающими безопасность станции.

"Мы знаем с кем имеем дело, а потому готовы к любому развитию событий. Областными властями совместно со всеми профильными службами разработаны соответствующие планы действий и неоднократно проводились специальные учения на случай реальной ядерной угрозы. Поэтому призываю сохранять спокойствие и доверять только информации на украинских официальных ресурсах", - отметил Малашко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

МАГАТЭ известно о минировании у пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.