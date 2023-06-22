В Минздраве напомнили, что делать при радиационной аварии: основные правила

Министерство здравоохранения дало советы украинцам, как действовать в случае радиационной аварии, и призвало не паниковать.

"Первое правило безопасности в любой чрезвычайной ситуации – сохранять спокойствие. То же касается и ситуаций, которые еще не случились. Паника и страх – это именно то, к чему стремится враг", - говорится в сообщении.

Впрочем, как отметили в Минздраве, нужно быть готовыми ко всему, ведь угроза, что Россия совершит теракт на Запорожской АЭС есть.

При радиационной опасности следует соблюдать следующие основные правила безопасности:

оставайтесь в помещении или срочно зайдите в него; следите за официальными источниками информации; осторожно снимите верхнюю одежду; помойтесь, если есть такая возможность; наденьте чистую одежду.

Детальнее правила безопасности можно просмотреть на фото ниже.

Кроме того, в Минздраве отметили, что йодная профилактика нужна только в случае произошедшей аварии.

"Йодид калия токсичен для организма и "не работает" наперед. Поэтому еще раз: не паникуйте и не делайте необдуманные шаги", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что украинская разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами того, что страна-агрессор РФ готовится к теракту на Запорожской атомной станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Отметим, накануне начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали захваченную Запорожскую АЭС, в частности, заминирован пруд-охладитель. Он также напомнил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

МАГАТЭ известно о минировании у пруда-охладителя временно оккупированной Запорожской АЭС. Однако во время визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси никаких мин обнаружено не было.

Источник фото: ua.depositphotos.com