У МОЗ нагадали, що робити при радіаційній аварії: основні правила

Міністерство охорони здоров'я дало поради українцям, як діяти у разі радіаційної аварії, та закликало не панікувати.

"Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій. Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог", - йдеться у повідомленні.

Втім, як наголосили у МОЗ, треба бути готовими до всього, адже загроза, що Росія вчинить теракт на Запорізькій АЕС є.

При радіаційній небезпеці потрібно дотримуватись таких основних правил безпеки:

залишайтеся у приміщенні або терміново зайдіть у нього; слідкуйте за офіційними джерелами інформації; обережно зніміть верхній одяг; помийтесь, якщо є така можливість; одягніть чистий одяг.

Детальніше правила безпеки можна переглянути на фото нижче.

Крім того, у МОЗ наголосили, що йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії, яка відбулася.

"Йодид калію токсичний для організму та "не працює" наперед. Тому ще раз: не панікуйте та не робіть необдуманих кроків", - додали у відомстві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

МАГАТЕ відомо про мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.

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