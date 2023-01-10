Окупанти перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу - Держатомрегулювання

Російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу.

"Внаслідок окупації відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Перебування російських військових, зброї, вибухівки, військової техніки на ЗАЕС немає нічого спільного з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки. Фактично окупанти перетворили ЗАЕС у військову базу, і в ремонтну базу", - зазначив він.

За його словами, на ЗАЕС відбувається ремонт військової техніки окупантів.

"Ці дії по перетворенню ЗАЕС на базу є цілком неприйнятними", - наголосив Коріков.

Крім того, він додав, що Запорізька АЕС через окупацію росіянами перетворилася з фактично виробника електрики на споживача і нагадав, що усі шість енергоблоків перебувають в зупиненому стані.

При цьому Коріков переконаний, що спроби росіян фактично вкрасти ЗАЕС та електрику, яку вона може виробляти, ні до чого не приведуть.

"Щодо того чи можливо підключити ЗАЕС до енергосистеми Росії, то ми вже бачили ці спроби, й ці спроби невдалі, завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальні намагання окупантів фактично вкрасти ЗАЕС та електрику, яку вона може виробляти також ні до чого не приведуть", - сказав він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції знаходяться 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.