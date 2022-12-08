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Окупанти завезли на ЗАЕС системи "Град": готують провакації
На територію захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі рашисти вчора, 7 грудня, завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.
"Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива", - наголошують в "Енергоатомі".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там підкреслюють, що весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей.
Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї.
"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗО "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації", - зазначають в "Енергоатомі".
Раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що окупанти проводять незаконні будівельні роботи на території ЗАЕС, Україна просить МАГАТЕ перевірити це.
Нагадаємо, вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.
Зазначимо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.