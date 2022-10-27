Україна просить МАГАТЕ перевірити, що окупанти будують на ЗАЕС

Окупанти проводять незаконні будівельні роботи на території Запорізької атомної станції, Україна просить МАГАТЕ перевірити це.

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Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков на брифінгу в "Медіа Центр Україна — Укрінформ".

Він зазначив, що окупанти зараз проводять незаконне будівництво на ЗАЕС, Україна має дуже обмежену інформацію щодо того, що там відбувається.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - повідомив Коріков.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" повідомляв, що окупанти готують терористичний акт з використанням радіоактивних відходів ЗАЕС.