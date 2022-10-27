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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Україна просить МАГАТЕ перевірити, що окупанти будують на ЗАЕС

запорізька аес, магате, будівництво

Окупанти проводять незаконні будівельні роботи на території Запорізької атомної станції, Україна просить МАГАТЕ перевірити це.

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Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков на брифінгу в "Медіа Центр Україна — Укрінформ".

Він зазначив, що окупанти зараз проводять незаконне будівництво на ЗАЕС, Україна має дуже обмежену інформацію щодо того, що там відбувається.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - повідомив Коріков.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" повідомляв, що окупанти готують терористичний акт  з використанням радіоактивних відходів ЗАЕС.