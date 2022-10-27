Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

Украина просит МАГАТЭ проверить, что оккупанты строят на ЗАЭС

Украина просит МАГАТЭ проверить, что оккупанты строят на ЗАЭС

Оккупанты проводят незаконные строительные работы на территории Запорожской атомной станции, Украина просит МАГАТЭ проверить это.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков на брифинге в "Медиа Центр Украина - Укринформ".

Он отметил, что оккупанты сейчас проводят незаконное строительство на ЗАЭС, Украина имеет очень ограниченную информацию о том, что там происходит.

"Госатомрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - сообщил Кориков.

Напомним, НАЭК "Энергоатом" сообщал, что оккупанты готовят террористический акт с использованием радиоактивных отходов ЗАЭС.