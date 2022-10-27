Украина просит МАГАТЭ проверить, что оккупанты строят на ЗАЭС

Оккупанты проводят незаконные строительные работы на территории Запорожской атомной станции, Украина просит МАГАТЭ проверить это.

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Об этом сообщил и.о. председателя Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков на брифинге в "Медиа Центр Украина - Укринформ".

Он отметил, что оккупанты сейчас проводят незаконное строительство на ЗАЭС, Украина имеет очень ограниченную информацию о том, что там происходит.

"Госатомрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - сообщил Кориков.

Напомним, НАЭК "Энергоатом" сообщал, что оккупанты готовят террористический акт с использованием радиоактивных отходов ЗАЭС.