Оккупанты планируют мобилизовать работников ЗАЭС, которые заключат контракт с "Росатомом"

Сотрудников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Там напомнили, что с 20 октября на временно оккупированных территориях действует "военное положение", которое накануне ввел лидер страны-агрессора РФ.

"Соответственно ему в регионе планируют начать "временно мобилизацию", которая предусматривает то, что каждое предприятие должно выполнить план по мобилизованным", - отмечает "Энергоатом".

Напомним, оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.

Между тем, питание ЗАЭС удалось восстановить от внешней линии после того, как российские обстрелы накануне повредили подстанции на подконтрольной Украине территории.