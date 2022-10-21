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Оккупанты планируют мобилизовать работников ЗАЭС, которые заключат контракт с "Росатомом"
Сотрудников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
Там напомнили, что с 20 октября на временно оккупированных территориях действует "военное положение", которое накануне ввел лидер страны-агрессора РФ.
"Соответственно ему в регионе планируют начать "временно мобилизацию", которая предусматривает то, что каждое предприятие должно выполнить план по мобилизованным", - отмечает "Энергоатом".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".
Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.
Между тем, питание ЗАЭС удалось восстановить от внешней линии после того, как российские обстрелы накануне повредили подстанции на подконтрольной Украине территории.