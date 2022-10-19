На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє аварійне живлення

Живлення Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі вдалося відновити від зовнішньої лінії після того, як напередодні російські обстріли пошкодили підстанції на підконтрольній Україні території.

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Про це повідомив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Запорізька атомна електростанція відновила підключення до своєї останньої діючої електролінії напругою 750 кіловольтів після того, як воно було втрачене втретє за десять днів", - заявив Гроссі.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на АЕС, підтвердили, що живлення було відновлено приблизно через 18 годин після спрацювання системи захисту, яка автоматично вимикає лінію при падінні напруги до низьких показників.

Крім цього, за словами голови МАГАТЕ, Запорізька АЕС продовжує отримувати живлення через резервну систему.

Нагадаємо, через обстріл російських військ 17 жовтня на ЗАЕС відключилась остання лінія зв’язку з українською енергомережею і вона знову працювала на дизель-генераторах.

Раніше 12 жовтня російські війська ракетним ударом пошкодили підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою, в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Українські фахівці 13 жовтня відновили роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Зазначимо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.

МАГАТЕ вкотре закликає Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції та не ігнорувати створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо ЗАЕС