На Запорожской АЭС возобновили внешнее аварийное питание

На Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре удалось восстановить питание от внешней линии после того, как российские обстрелы накануне повредили подстанции на подконтрольной Украине территории.

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Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Запорожская атомная электростанция возобновила подключение к своей последней действующей электролинии напряжением 750 киловольтов после того, как оно было потеряно в третий раз за десять дней", - заявил Гросси.

Находящиеся на АЭС эксперты МАГАТЭ подтвердили, что питание было восстановлено примерно через 18 часов после срабатывания системы защиты, которая автоматически выключает линию при падении напряжения до низких показателей.

Кроме этого, по словам главы МАГАТЭ, Запорожская АЭС продолжает получать питание через резервную систему.

Напомним, из-за обстрела российских войск 17 октября на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с украинской энергосетью и она снова работала на дизель-генераторах.

Ранее 12 октября русские войска ракетным ударом повредили подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Украинские специалисты 13 октября возобновили работу высоковольтной линии связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.

Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.

МАГАТЭ в очередной раз призывает Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции и не игнорировать создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС