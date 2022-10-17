Запорізька АЕС знову працює на дизель-генераторах, через обстріл російських військ 17 жовтня на станції відключилась остання лінія зв’язку з українською енергомережею.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вчергове обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території, внаслідок чого о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська. У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги відключався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти змінили тактику і зараз намагаються шантажувати Україну та весь світ ракетними обстрілами дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.

В "Енергоатомі" закликали міжнародне співтовариство вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Нагадаємо, що зранку 12 жовтня російські війська ракетним ударом пошкодили підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області. Через це Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою, в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Українські фахівці 13 жовтня відновили роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.