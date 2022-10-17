Запорожская АЭС снова работает на дизель-генераторах, из-за обстрела российских войск 17 октября на станции отключилась последняя линия связи с украинской энергосетью.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор и произошел запуск дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты сменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Пивденноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС.

В "Энергоатоме" призвали международное сообщество принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Напомним, что с утра 12 октября российские войска ракетным ударом повредили подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Украинские специалисты 13 октября возобновили работу высоковольтной линии связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская.