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Запорожская АЭС снова работает на дизель-генераторах: россияне повредили подстанцию "Днепровская"
Утром 12 октября в 08.59 российские войска ракетным ударом повредили подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
В результате ракетного удара аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – "Днепровская". Украинская сторона отправила на ЗАЭС партию дизельного горючего для поддержки работы станции.
При этом по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей НАЭК "Энергоатом".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии", — подчеркнули в компании.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на команду организации, присутствующую на ЗАЭС, подтвердил, что Запорожская атомная электростанция во второй раз за пять дней потеряла все внешнее питание. Резервные дизель-генераторы теперь снабжают ЗАЭС электроэнергией.
Ранее на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения. При этом, по информации разведки, командование российских оккупационных войск постоянно спланирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.
МАГАТЭ призывает Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции и не игнорировать создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС