Запорожская АЭС снова работает на дизель-генераторах: россияне повредили подстанцию "Днепровская"

Утром 12 октября в 08.59 российские войска ракетным ударом повредили подстанцию "Днепровская" в Днепропетровской области. Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В результате ракетного удара аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – "Днепровская". Украинская сторона отправила на ЗАЭС партию дизельного горючего для поддержки работы станции.

При этом по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей НАЭК "Энергоатом".

"Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии", — подчеркнули в компании.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на команду организации, присутствующую на ЗАЭС, подтвердил, что Запорожская атомная электростанция во второй раз за пять дней потеряла все внешнее питание. Резервные дизель-генераторы теперь снабжают ЗАЭС электроэнергией.

Our team at #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant informed me this morning that the plant has lost all of its external power for the 2nd time in five days. Its back-up diesel generators are now providing electricity for its nuclear safety and security functions. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 12, 2022

Ранее на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения. При этом, по информации разведки, командование российских оккупационных войск постоянно спланирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

МАГАТЭ призывает Россию вывести войска с территории захваченной ею Запорожской атомной электростанции и не игнорировать создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС