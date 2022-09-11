Оккупанты в ближайшее время могут осуществить очередной обстрел ЗАЭС, - разведка

Командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Россияне традиционно планируют обвинить в этом Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар.

"ЗАЭС должна быть демилитаризована без дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ", - подчеркнули в разведке.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отмечает "абсолютную необходимость" немедленного создания зоны безопасности вокруг оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции для недопущения ее дальнейших обстрелов, которые делают невозможным ее стабильное внешнее электроснабжение.

Напомним, вечером 3 сентября после очередных обстрелов российскими оккупантами была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19:35 5- й энергоблок ЗАЭС был отключен от сети.