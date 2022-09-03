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На ЗАЕС знову відключився 5-й енергоблок - МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомляє, що окупована Росією Запорізька атомна електростанція в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, проте об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.
"Менш ніж через 48 годин після того, як генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі в четвер встановив присутність місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на ЗАЕС, український персонал повідомив експертам агентства, що четверта діюча 750-кіловольтна лінія електропередач вийшла з ладу. Три інші були втрачені раніше у ході конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Експерти агентства, присутні на найбільшій у Європі АЕС, також передають, що резервна лінія 330/750 кВ, що з'єднує об'єкт із прилеглою тепловою електростанцією, постачає електроенергію, що виробляється ЗАЕС, у зовнішню мережу. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.
Крім того, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що один з двох енергоблоків ЗАЕС, що діють, у суботу в другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Той же 5-й енергоблок вже був відключений, зокрема, 1 вересня - у день прибуття Гроссі та інших представників МАГАТЕ на об'єкт - як зазначено, "через внутрішній збій в електропостачанні", хоча знову підключений наступного дня.
"Один реактор все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домогосподарств, підприємств та інших об'єктів", - додають у МАГАТЕ.
При цьому вказано, що Україна окремо поінформувала агентство, що відключення ЛЕП 750 кВ сталося ще в п'ятницю ввечері і, як і вперше 25 серпня, "настало після відновлення обстрілів у цьому районі".
У МАГАТЕ зазначають, що присутні на станції фахівці її місії, окрім виконання невідкладних заходів щодо забезпечення гарантій, проводитимуть детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам АЕС, визначення працездатності основних та резервних систем безпеки та охорони та оцінку умов праці персоналу.
"Різниця між присутністю МАГАТЕ на об'єкті і відсутністю нас там - як день і ніч. Я, як і раніше, серйозно стурбований ситуацією на ЗАЕС - вона не змінилася. Але подальша присутність МАГАТЕ матиме першорядне значення для стабілізації ситуації. Я безмірно пишаюся критично важливою і сміливою роботою, яку тепер команда МАГАТЕ може виконувати на ЗАЕС", - заявив Гроссі.
Зазначимо, що Держінспекція ядерного регулювання України, так само як і Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" про нове відключення 5-го енергоблоку, розрив зовнішньої ЛЕП або будь-які обстріли ЗАЕС перед цим не повідомляли. Однак після повідомлення МАГАТЕ НАЕК підтвердив вищезгадану інформацію, зазначивши, що подія викликана "безперервними" російськими обстрілами.
"Ввечері 3 вересня після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі", - зазначили в "Енергоатомі".
Джерело фото: ua.depositphotos.com