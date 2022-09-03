На ЗАЭС снова отключился 5-й энергоблок - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сообщает, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция в очередной раз потеряла связь с последней оставшейся магистральной внешней линией электропередачи, однако объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии.

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"Менее чем через 48 часов после того, как генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси в четверг установил присутствие миссии поддержки и помощи МАГАТЭ на ЗАЭС, украинский персонал сообщил экспертам агентства, что четвертая действующая 750-киловольтная линия электропередач вышла из строя. Три других были утрачены ранее в ходе конфликта", - говорится в сообщении.

Эксперты агентства, присутствующие на крупнейшей в Европе АЭС, также передают, что резервная линия 330/750 кВ, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, во внешнюю сеть. Эта же резервная линия может также обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Кроме того, руководство станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих энергоблоков ЗАЭС в субботу во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

Тот же 5-й энергоблок был отключен также 1 сентября - в день прибытия Гросси и других представителей МАГАТЭ на объект - как указано, "из-за внутреннего сбоя в электроснабжении", хотя снова подключен на следующий день.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домохозяйств, предприятий и других объектов", - добавляют в МАГАТЭ.

При этом указано, что Украина отдельно проинформировала агентство, что отключение ЛЭП 750 кВ произошло еще в пятницу вечером и, также как и в первый раз 25 августа, "последовало за возобновлением обстрелов в этом районе".

В МАГАТЭ отмечают, что присутствующие на станции специалисты ее миссии, помимо выполнения неотложных мероприятий по обеспечению гарантий, будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физического ущерба объектам АЭС, определению работоспособности основных и резервных систем безопасности и охраны и оценке условий труда персонала.

"Разница между присутствием МАГАТЭ на объекте и отсутствием нас там - как день и ночь. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на ЗАЭС — она не изменилась. Но дальнейшее присутствие МАГАТЭ будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации. Я безмерно горжусь критически важной и смелой работой, которую теперь команда МАГАТЭ может выполнять на ЗАЭС", - заявил Гросси.

Отметим, что Госинспекция ядерного регулирования Украины, равно как и Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" о новом отключении 5-го энергоблока, разрыве внешней ЛЭП или каких-либо обстрелов ЗАЭС перед этим не сообщали. Однако после сообщения МАГАТЭ НАЭК подтвердил вышеуказанную информацию, отметив, что произошедшее вызвано "непрерывными" российскими обстрелами.

"Вечером 3 сентября после обстрелов российскими оккупантами линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети", - отметили в "Энергоатоме".

Источник фото: ua.depositphotos.com