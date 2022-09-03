Эрдоган предложил Путину посредничество в вопросе оккупированной ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину посредничество при решении вопроса относительно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис турецкого президента.

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Согласно сообщению данное предложение было озвучено Эрдоганом в ходе телефонного разговора с российским коллегой. Также стороны обсудили развитие экспорта украинского зерна, и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами.

Издание сообщает, что Эрдоган и Путин договорились подробно обсудить эти вопросы, когда они встретятся в Самарканде, Узбекистан.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии после своей миссии на оккупированную россиянами ЗАЭС оставило на атомной станции шесть представителей, однако на следующей неделе (5-11 сентября) ее присутствие сократится до двух человек.