Ердоган запропонував Путіну посередництво у питанні окупованої ЗАЕС

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував російському президенту Володимиру Путіну посередництво під час вирішення питання щодо окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіс турецького президента.

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Згідно з повідомленням, ця пропозиція була озвучена Ердоганом під час телефонної розмови з російським колегою. Також сторони обговорили розвиток експорту українського зерна, та висловили рішучість продовжити будівництво АЕС "Аккую" до Туреччини відповідно до планів.

Видання повідомляє, що Ердоган та Путін домовилися докладно обговорити ці питання, коли вони зустрінуться у Самарканді, Узбекистан.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії після своєї місії на окуповану росіянами ЗАЕС залишило на атомній станції шістьох представників, проте наступного тижня (5-11 вересня) її присутність скоротиться до двох осіб.