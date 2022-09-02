На ЗАЕС залишаться на постійній основі двоє експертів МАГАТЕ - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії залишило на окупованій російськими військами Запорізькій атомній станції шістьох представників, проте наступного тижня (5-11 вересня) її присутність скоротиться до двох осіб.

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Про це на прес-конференції у штаб-квартирі МАГАТЕ Відні повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Четверо повернуться наступного тижня. Двоє людей залишаться. Обидві сторони домовилися про це. Ми встановлюємо нашу постійну присутність на місці, цього разу з двома нашими експертами, з якими ми продовжуватимемо роботу. Агентству було важливо перебувати там постійно", – сказав він.

За словами голови МАГАТЕ, "якщо щось трапиться або настане якесь обмеження", представники місії, що залишилися, повідомлятимуть про це.

Він також повідомив, що планує підготувати звіт про результати місії агентства на окуповану АЕС на початку наступного тижня.

"Зараз ми намагаємося провести глибоку оцінку того, як ідуть справи на даний момент. Я очікую на підготувку звіту на початку наступного тижня", - сказав Гроссі.

Як передає "Європейська правда", гендиректор МАГАТЕ також заявив, що на діяльність місії на ЗАЕС не впливали російські представники.

"Я бачив у деяких коментарях та реакціях, нібито [нам] чогось не показали, що нам влаштували "парад". Ми побачили те, що я просив показати. Все, що я просив. Навіть коли ми були самі. Ми побачили все [що хотіли]", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не піддаватиметься "шуму" та "маніпуляціям".

"Коли людям схильно подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про "маріонеток" або те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звичайно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але маємо здатність фокусуватися на тому, що ми робимо", – додав він.

При цьому керівник агентства підтвердив, що перед візитом місії МАГАТЕ на ЗАЕС російські окупанти вивели звідти принаймні частину своїх військових.

"Військові, які були там, жодним чином з нами не зв'язувалися. Вони не були доступні. Було кілька випадків, коли я просив поговорити з кимось із них, і вони не були доступні. Зокрема, з питання кризового центру, тому що я хотів запитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що та група військових була виведена зі станції", – сказав він.

Як передає ІФ, Гроссі пояснив, що на кожній АЕС є кризовий центр, де певні операції можуть виконуватися за будь-яких обставин, але на ЗАЕС це місце зараз "використовується для інших цілей". З огляду на це МАГАТЕ рекомендуватиме росіянам залишити його.

Водночас він зазначив, що для продовження роботи станції створено ще один центр, тому впливу недоступності цього місця, "облюбованого" окупантами, на роботу станції немає.

Водночас голова агентства звернув увагу, що найбільше занепокоєння МАГАТЕ викликають випадки переривання зовнішнього електропостачання станції.

"Зовнішнє електропостачання викликає величезне занепокоєння, оскільки, якщо у вас немає зовнішнього електропостачання, системи охолодження реакторів не можуть працювати. Якщо вони не можуть працювати, це може призвести до великої аварії", – наголосив він.

При цьому він зазначив, що під час зовнішнього відключення електроенергії, що вже відбувалося днями, дизель-генератори Запорізької станції "працювали нормально".

Він також назвав дуже надійними та міцними самі реактори ЗАЕС, а можливу небезпеку станції не такою великою, як у випадку з Чорнобильською АЕС. Проте, за словами Гроссі, вона все одно може бути, в тому числі через наявність на майданчику ЗАЕС сховища ядерних відходів.

Водночас він назвав дуже професійною роботу персоналу станції, змушеного сусідити з окупаційними військами та атомниками іншої країни, через що на АЕС відчувається певна напруга. При цьому глава МАГАТЕ вважає, що присутність представників агентства полегшить роботу українських працівників.

Нагадаємо, що напередодні після візиту групи експертів МАГАТЕ з 14 осіб, включаючи Гроссі, на ЗАЕС радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловлював здивування та скептицизм щодо короткостроковості огляду ними станції.