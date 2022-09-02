ЗАЕС відновила підключення до мережі енергоблоку №5, що вимкнувся через обстріл

Запорізька атомна електростанція 2 вересня о 13:10 під’єднала до мережі енергоблок №5, який напередодні вдруге аварійно відключився через обстріл території станції. Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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"Триває набір потужності. Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - сказано в повідомленні.

В "Енергоатомі" стверджують, що обстріл, через який сталося відключення, був здійснений з боку російських окупаційних сил, які й контролюють територію ЗАЕС.

Нагадаємо, що після цього на станцію прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з її гендиректором Рафаелем Гроссі. Наразі в "Енергоатомі" кажуть, що представники місії "продовжують свою роботу" на станції. Напередодні в НАЕК заявляли, що їх там "до 3 вересня" залишиться п'ятеро з 14. При цьому Гроссі заявляв, що МАГАТЕ взагалі встановить на ЗАЕС постійну присутність.

Зазначимо при цьому, що в адміністрації президента США вважають за необхідне повну зупинку окупованої російськими військами ЗАЕС заради безпеки, окільки це "не місце для бойових дій".

В кінці серпня президент США Джозеф Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем закликали до військової стриманості в районі ЗАЕС.

Представники ж української влади вже майже місяць активно звинувачують російські війська в обстрілах як ЗАЕС, так і її міста-супутника Енергодара, натомість представники окупантів стверджують, що обстріл ЗАЕС ведеться українськими військами. При цьому єдиний раз, коли українська сторона публікувала відео безпосередньо обстрілу ЗАЕС, був 22 липня: тоді Головне управління розвідки Міністерства оборони України вказувало, що позиції окупантів на станції були "ювелірно" уражені українським військовими.