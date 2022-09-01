МАГАТЕ встановлює постійну присутність на ЗАЕС – голова агентства

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляє, що воно збереже постійну присутність на території Запорізької атомної електростанції.

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Про це він заявив у відео, зробленому під час відвідування об'єкта в четвер і опублікованому в його Twitter-акаунті. При цьому офіційного коментаря про візит на станцію 1 вересня МАГАТЕ наразі не публікувало.

"Ми завершуємо наш довгий шлях для відвідування ЗАЕС. Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити при першому підході до всього об'єкта. Звичайно, тут є що робити набагато більше. Моя команда залишається, і що важливіше, що найголовніше: ми встановлюємо постійну присутність МАГАТЕ тут", - сказав Гроссі.

Раніше у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" заявили, що на ЗАЕС залишилися п'ять представників місії МАГАТЕ, які пробудуть там "як очікується, до 3 вересня", а Гроссі та більшість учасників місії станцію покинули. Зазначимо, що всього до місії входять 14 експертів агентства.

Нагадаємо також, що вранці 1 вересня, перед візитом МАГАТЕ, "Енергоатом" повідомив, що в результаті чергового мінометного обстрілу майданчика о 4:57 ЗАЕС знову спрацював аварійний захист на працюючому 5-му енергоблоці станції, і той відключився. При цьому 25 серпня через обстріл аварійно відключалися вже обидва працюючих енергоблоки ЗАЕС. У НАЕК стверджують, що ці обстріли вели російські окупаційні війська, які й контролюють ЗАЕС.

Крім того, мер Енергодару Дмитро Орлов заявляв вранці четверга, що з п'ятої години ранку місто почало зазнавати мінометних обстрілів, а голова області Олександр Старух Заявляв, що росіяни обстрілювали заздалегідь узгоджений маршрут проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Загалом представники української влади вже майже місяць активно звинувачують російські війська в обстрілах як ЗАЕС, так і її міста-супутника Енергодара, проте жодного разу не наводили переконливих свідчень цього. Окупанти ж стверджують, що обстріл ЗАЕС ведеться українськими військами. Раніше, 22 липня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікувало відео позицій російських окупантів на ЗАЕС, стверджуючи, що це зробили українські військові.