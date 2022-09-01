Оккупанты с самого утра обстреливают жилые кварталы Энергодара

1 сентября военные армии страны-агрессора РФ с пяти часов утра не прекращают минометные обстрелы города Энергодар Запорожской области.

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Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди", - отметил Орлов.

Пока известно о попадании в несколько гражданских объектов.

Также, по словам Орлова, точная информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, в результате вражеского обстрела жилых кварталов Энергодара 28 августа пострадали десять человек. Также уничтожены и повреждены не менее 20 автомобилей.

Отметим, что именно сегодня, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.

Сразу после того, как стало известно о миссии МАГАТЭ, Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция впервые в истории отключилась от энергосети Украины.

В свою очередь, в Белом доме заявили о необходимости полной остановки оккупированной российскими войсками ЗАЭС.