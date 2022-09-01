МАГАТЭ устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС - глава агентства

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявляет, что оно сохранит постоянное присутствие на территории Запорожской атомной электростанции.

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Об этом он заявил в видео, сделанном в ходе посещения объекта в четверг и опубликованном в его Twitter-аккаунте. При этом официального комментария о визите на станцию 1 сентября МАГАТЭ пока не публиковало.

"Мы завершаем наш долгий путь для посещения ЗАЭС. Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть при первом подходе ко всему объекту. Конечно, здесь есть что делать намного больше. Моя команда остается, и что более важно, самое важное: мы устанавливаем постоянное присутствие МАГАТЭ здесь", - сказал Гросси.

Ранее в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" заявили, что на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые пробудут там "как ожидается, до 3 сентября", а Гросси и большинство участников миссии станцию покинули. Отметим, что всего в миссию входят 14 экспертов агентства.

Напомним также, что утром 1 сентября, перед визитом МАГАТЭ, "Энергоатом" сообщил, что в результате очередного минометного обстрела площадки в 4:57 ЗАЭС снова сработала аварийная защита на работающем 5-м энергоблоке станций, и тот отключился. При этом 25 августа из-за обстрелов аварийно отключались уже оба работавших энергоблока ЗАЭС. В НАЭК утверждают, что эти обстрелы вели российские оккупационные войска, которые сами и контролируют ЗАЭС.

Кроме того, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявлял утром четверга, что с пяти часов утра город начал подвергаться минометным обстрелам, а глава области Александр Старух заявлял, что россияне обстреливали заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

В целом представители украинских властей уже почти месяц активно обвиняют российские войска в обстрелах как ЗАЭС, так и ее города-спутника Энергодара, однако ни разу не приводили убедительных свидетельств этому. Оккупанты же утверждают, что обстрелы ЗАЭС ведутся украинскими войсками. При этом ранее, 22 июля, Главное управление разведки Министерства обороны Украины публиковало видео позиций российских оккупантов на ЗАЭС, утверждая, что это сделали украинские военные.