У Байдена выступили за полную остановку ЗАЭС на время боевых действий

В Белом доме считают необходимой полную остановку оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности при президенте США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Politico.

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"Как мы уже много раз говорили, атомная электростанция - неподходящее место для боевых действий... Мы по-прежнему считаем, что контролируемое отключение запорожских ядерных реакторов было бы самым безопасным и наименее рискованным вариантом в ближайшей перспективе", - сказал он.

По словам представителя американской администрации, Россия "по сути милитаризировала" электростанцию, на которой до сих пор работает украинский персонал, разместив там оружие и солдат. Как передает ABCNews, он также выразил поддержку миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на ЗАЭС.

"Мы полностью поддерживаем экспертную миссию генерального директора МАГАТЭ Гросси на электростанцию, и мы рады, что группа находится в пути для подтверждения безопасности, защиты и гарантий систем там, а также для оценки условий труда персонала", - сказал он, подчеркнув, что Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к ЗАЭС для инспекторов.

Отметим, что ранее в понедельник спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко анонсировал прибытие миссии МАГАТЭ в Киев уже до конца дня.

Напомним также, что 25 августа в результате обстрелов была перебита последняя ЛЭП, соединявшая ЗАЭС с энергосистемой Украины, и оба работавших энергоблока - 5-й и 6-й - отключились из-за срабатывания аварийной защиты.

Однако в тот же день стало известно, что ЛЭП восстановили, и к концу следующего дня была восстановлена работа обоих энергоблоков. Во время отключения внешнего электроснабжения атомная станция была запитана от Запорожской ТЭС, а на случай и ее отключения на АЭС имеются дизель-генераторы.

Тем не менее в Госатомрегулирования перед этим предупреждали, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС с потерей ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году.