Украина сообщила о восстановлении ЛЭП на ЗАЭС, но та остается отключенной от сети - МАГАТЭ

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии о том, что Запорожская атомная электростанция 25 августа минимум дважды временно теряла связь с последней из остававшихся в рабочем состоянии внешней линией электропередачи 750 кВ, говорится в сообщении агентства.

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В то же время там утверждают, что украинская сторона сообщила о восстановлении ЛЭП при сохранении отсутствия питания ею энергоблоков станции.

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что в результате отключения ЛЭП 750 кВ два действующих энергоблока были отключены от электросети и сработали их системы аварийной защиты, при этом все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Все шесть энергоблоков остались отключенными от сети и после восстановления ЛЭП, сообщает Украина", - отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

При этом отмечается, что сейчас ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от близлежащей тепловой электростанции, которая может обеспечить резервное электроснабжение в случае необходимости.

На случай же отключения внешнего питания на ЗАЭС, как и на других атомных электростанциях по всему миру, там по-прежнему имеются дизель-генераторы для обеспечения резервного питания.

В то же время Гросси заявил, что информации о непосредственной причине отключения электроэнергии в четверг не поступало, но МАГАТЭ поддерживает тесные контакты с Украиной и предоставит обновленную информацию, как только она станет доступной.

"Сегодняшнее происшествие на ЛЭП произошло после серии обстрелов в этом месяце в районе ЗАЭС, которые нанесли некоторый ущерб станции и вызвали глубокую обеспокоенность по поводу ядерной безопасности на объекте, который контролируется российскими силами, но по-прежнему эксплуатируется украинским персоналом", - отметил он.

Глава МАГАТЭ в очередной раз подчеркнул недопустимость промедления с отправкой миссии агентства на ЗАЭС, которую он готов возглавить, причем уже "в ближайшие несколько дней". В сообщении также указывается, что в рамках активных консультаций и подготовки к этой миссии Гросси встретился 25 августа в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.