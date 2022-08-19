Госатомрегулирования запретила включать два энергоблока ЗАЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования внесла изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 Запорожской атомной электростанции, предусматривающие невозможность их дальнейшей работы на мощности.

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Как говорится в сообщении ведомства, соответствующий приказ №501 от 18 августа подписал исполняющий обязанности главы ГИЯРУ – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Согласно документу, эксплуатация энергоблока №1 должна производиться только в состояниях "перегрузки топлива" и "холодная остановка", а энергоблока №2 - только в состоянии "холодная остановка".

"Определенные приказом состояния эксплуатации энергоблоков №1 и №2 Запорожской АЭС, согласно предоставленным документам ГП НАЭК "Энергоатом" и экспертным выводам Госатомрегулирования, являются оптимальными в условиях оккупации ЗАЭС российскими войсками", - добавляют в инспекции.

Отметим при этом, что накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что при продолжении "отрицательного развития ситуации, связанной с обстрелами АЭС Украиной", может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке ЗАЭС.

В свою очередь, бывший депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, ныне возглавляющий российскую оккупационную администрацию Запорожской области, сообщил российским СМИ, что на ЗАЭС сейчас работает только один энергоблок из имеющихся шести.

Со своей стороны ГИЯРУ накануне предупредила, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Это может произойти в результате перебития последней из четырех неповрежденных линии электропередачи, соединяющих станцию с энергосистемой Украины.

Украина, напомним, обвиняет именно оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, которую они и контролируют, и обратилась к ООН и Международному агентству по атомной энергии с призывом направить совместную миссию на станцию, в частности для ее осмотра военными экспертами. ООН готова поддержать эту идею, в частности этот вопрос обсуждался на встрече 18 августа президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Однако в РФ не согласны на перемещение миссии с контролируемой Украиной территории, поскольку якобы боится "провокации ВСУ".