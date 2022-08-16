Оккупанты хотят отговорить инспекцию МАГАТЭ ехать на ЗАЭС через Киев, - Reuters

Россия заявила, что инспекторам МАГАТЭ будет опасно ехать на Запорожскую атомную электростанцию через Киев. Об этом пишет Reuters.

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"Через линию фронта - это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы - это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию", — сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Напомним, ранее в ООН завили, что готовы поддержать миссию Международного агентства по атомной энергии на оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию, если на это согласятся и Украина, и Россия.

10 августа Украина официально обратилась к ООН и МАГАТЭ с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии на оккупированную ЗАЭС с участием военных экспертов, но под руководством МАГАТЭ, причем с въездом на оккупированную РФ территорию исключительно со стороны территории, подконтрольной Украине.

14 августа 42 страны и ЕС в качестве международной структуры опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от РФ вывести все свои войска с территории ЗАЭС, а 15 августа Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом признать действия России на ЗАЭС актом ядерного терроризма.