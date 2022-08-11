Украина просит МАГАТЭ и ООН о совместной миссии на ЗАЭС с участием военных экспертов

Украина официально обратилась к ООН и Международному агентству по атомной энергии с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии под руководством последней на оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Вчера я отправил официальное письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Я сообщил руководителям этих двух организаций факты нарушения российскими окупантами всех семи основних принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС... Я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ", - сказал он.

По словам Кулебы, россияне фактически превратили крупнейшую атомную электростанцию Европы в военную базу и ставят под угрозу безопасность всего континента, и ввиду этого он предложил включить в миссию военных экспертов ООН: их участие призвано точно определить угрозы ядерной безопасности и защищенности, спровоцированные оккупацией и милитаризацией ЗАЭС российской армией.

"Мы настаиваем, что такая международная миссия должна быть организована в самые сжатые сроки и пройти с неуклонным соблюдением украинского законодательства. Миссия должна прибыть на оккупированную ЗАЭС только и исключительно через территорию Украины. Украинская сторона готова предоставить все необходимое содействие для этого", - заявил при этом министр.

Он подчеркнул, что если России действительно нечего скрывать на ЗАЭС, она должна безотлагательно предоставить специалистам МАГАТЭ и ООН доступ к этому объекту.

"Действия оккупантов в Энергодаре представляют собой беспрецедентную угрозу ядерной безопасности и требуют решительного совместного противодействия. Мы требуем усилить международное давление на Москву с целью возвращения станции под полный контроль Украины и недопущения ядерной катастрофы", - добавил также глава МИД.

В отношении созванного Россией на 11 августа заседания Совета безопасности ООН по вопросу безопасности ЗАЭС Кулеба назвал его "наглостью, которая не знает границ и достигла уже глобальных масштабов".

"Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе атомную электростанцию, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, хочет поговорить о безопасности. Но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим русским такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир знает, что Россия занимается сейчас ядерным терроризмом, и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит", - заявил он.

Напомним, что ситуация с безопасностью АЭС обострилась 5 августа: тогда украинская сторона обвинила российскую в том, что та принялась обстреливать подконтрольную себе ЗАЭС, а также ее город-спутник Энергодар. Евросоюз в связи с этим призвал допустить на ЗАЭС МАГАТЭ, равно как и руководитель самого агентства Гросси в очередной раз настоял на необходимости отправки экспертной миссии на станцию, чего он добивается уже четыре месяца.

При этом Украина ранее выступала категорически против допуска МАГАТЭ к ЗАЭС до прекращения ее оккупации Россией и заявляла, что организация и лично Гросси находятся под влиянием российской пропаганды и "поощряют ядерный терроризм", а также находятся в вероятном сговоре с оккупантами.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с контейнерами с отработавшим ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга. После этого призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС уже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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