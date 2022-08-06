"Я не сдамся": Глава МАГАТЭ настаивает на необходимости посещения ЗАЭС после ее обстрелов

Глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси обеспокоен обстрелом 5 августа крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, в связи с чем продолжает настаивать на необходимости организации миссии МАГАТЭ на оккупированную российскими войсками АЭС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте агентства. В нем Гросси отмечает, что обстрелы лишь подчеркивают вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами.

"По данным Украины, повреждений самих реакторов и радиационного выброса не было. Тем не менее, есть повреждения в другом месте на объекте. Военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. Любая военная огневая мощь, направленная на объект или с него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями", - заявил Гросси.

Он "решительно и настоятельно" призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с шестью реакторами, добавив, что осуждает любые насильственные действия, совершенные на ЗАЭС или вблизи нее, или же против ее персонала.

"Украинский персонал, эксплуатирующий станцию, находящуюся под российской оккупацией, должен иметь возможность выполнять свои важные обязанности без угроз или давления, подрывающих не только их собственную безопасность, но и безопасность самого объекта", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, в ситуации на ЗАЭС были нарушены все семь столпов ядерной безопасности, в том числе сразу несколько этих принципов - за последние 24 часа.

"Это должно прекратиться и прекратиться сейчас. Чтобы предотвратить дальнейший выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для оказания технической поддержки в области ядерной безопасности имеет первостепенное значение", - отметил он.

Руководитель агентства напомнил, что уже четыре месяца готов и добивается того, чтобы возглавить миссию экспертов на ЗАЭС, которая призвана сыграть решающую роль в содействии стабилизации ситуации с ядерной безопасностью, как это было ранее с Чернобыльской АЭС и в других местах в Украине, куда МАГАТЭ также доставило необходимое оборудование для ядерной безопасности и защиты.

По словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ должны провести на станции необходимые мероприятия по проверке, а также предоставить объективную и независимую информацию о состоянии объекта.

"Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать и еще раз настаивать на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Но для этого потребуется сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России", - отметил он.

Глава МАГАТЭ добавил, что для организации миссии понадобиться и поддержка ООН, и он очень благодарен за неизменную поддержку генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.

"Мы больше не можем позволить себе терять время. Ради защиты людей в Украине и в других местах от потенциальной ядерной аварии мы все должны отложить в сторону наши разногласия и действовать прямо сейчас. МАГАТЭ готово", - подчеркнул Гросси.

Напомним, что ранее в субботу о необходимости доступа МАГАТЭ к ЗАЭС заявил и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.