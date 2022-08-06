ЕС отреагировал на обстрелы ЗАЭС требованием допустить туда МАГАТЭ

Европейский союз осудил военную деятельность российских оккупационных сил в районе захваченной Запорожской АЭС. Об этом написал в своем Twitter высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской АЭС. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами. МАГАТЭ должно получить доступ", - отметил он.

Напомним, что 5 августа Национальная атомная энергоэнерирующая компания "Энергоатом" заявила сначала об обстреле оккупантами в Энергодаре, который велся в сторону ЗАЭС и из-за которого была повреждена высоковольтная линия между ЗАЭС и Запорожской ТЭС.

Впоследствии НАЭК сообщила о новом обстреле, пришедшемся прямо по площадке станции, возле одного из энергоблоков: сообщалось, что серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

В свою очередь, как мэр города-спутника ЗАЭС Энергодара Дмитрий Орлов, так и сама госкомпания также заявили об обстреле, и также российской стороной, со стороны АЭС в сторону города. Отмечалось, что в Энергодаре обесточены почти все микрорайоны, а также нет воды.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что обстрелы территории ЗАЭС 5 августа являются аргументом в пользу введения международных санкций против "Росатома" и российской атомной отрасли в целом. При этом он добавил, что "любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора".

Кроме того, любые обстрелы территории оккупированной ЗАЭС самым острым образом осуждает вышеупомянутое Международное агентство по атомной энергии, которое уже не один месяц давит на Украину, чтобы разрешила визит его представителей и главы Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Однако Украина выступает категорически против этого и вообще очень остро высказывалась по поводу действий и заявлений МАГАТЭ, обвиняя ее, в частности, в сговоре с оккупантами и в содействии российской пропаганде и "поощрении ядерного терроризма".