ЄС відреагував на обстріли ЗАЕС вимогою допустити туди МАГАТЕ

Європейський союз засудив військову діяльність російських окупаційних сил в районі захопленої Запорізької АЕС. Про це написав у своєму Twitter високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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"ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ", - зазначив він.

Нагадаємо, що 5 серпня Національна атомна енергоенеруюча компанія "Енергоатом" заявила спочатку про обстріл окупантами в Енергодарі, що вівся в бік ЗАЕС і через який було пошкоджено високовольтну лінію між ЗАЕС та Запорізькою ТЕС.

Згодом НАЕК повідомила про новий обстріл, що прийшовся прямо по майданчику станції, біля одного з енергоблоків: повідомлялося, що серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

В свою чергу, як мер міста-супутника ЗАЕС Дмитро Орлов, так і сама держкомпанія також заявили про обстріл, і також російською стороною, з боку АЕС в сторону міста. Зазначалося, що в Енергодарі знеструмлені майже всі мікрорайони, а також немає води.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що обстріли території ЗАЕС 5 серпня є аргументом на користь введення міжнародних санкцій проти "Росатому" та російської атомної галузі загалом. При цьому він додав, що "будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору".

Крім цього, будь-які обстріли території окупованої ЗАЕС найгострішим чином засуджує вищезгадане Міжнародне агентство з атомної енергії, яке вже не один місяць тисне на Україну, аби та дозволила візит його представників та голови Рафаеля Гроссі на ЗАЕС.

Однак Україна виступає категорично проти цього й взагалі дуже гостро вислювлювалася стосовно дій та заяв МАГАТЕ, звинувачуючи її, зокрема, у змові з окупантами та потуранні російській пропаганді.