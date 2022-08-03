Запорізька АЕС "вийшла з-під контролю", – глава МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що захоплена окупантами найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", і звернувся до України та РФ з проханням дозволити експертам відвідати та стабілізувати ситуацію, щоб уникнути ядерної аварії.

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Про це Гроссі повідомив в інтерв'ю Associated Press.

"На карту поставлено надзвичайно серйозні та небезпечні речі", — підкреслив Гроссі, акцентувавши, що станція знаходиться "в місці, де йдуть активні бойові дії", поблизу території, контрольованої Росією.

За його словами, російські окупанти порушили всі принципи ядерної безпеки на АЕС. Гроссі також повідомив, що російські військові під час захоплення найбільшої в Європі атомна електростанція "порушили фізичну цілісність АЕС", маючи на увазі руйнування, що сталися в наслідок обстрілів з російської сторони.

"Склалася парадоксальна ситуація, коли станція контролюється Росією, але її український персонал продовжує керувати ядерними операціями, що призводить насильства", — додав він.

За час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди держпідприємству "Енергоатом", а саме Запорізькій АЕС, що належить ДП. Загальна сума збитків оцінюється у понад 18,3 млрд грн.

При цьому російські загарбники не перестають залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарам. Зокрема, окупаційна влада погрожує, що з вересня ЗАЕС цілком може перейти під контроль Росії.