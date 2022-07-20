Окупанти хочуть розмістити танки та вибухівку в машзалах енергоблоків ЗАЕС - "Енергоатом"

Російські військові вимагають від адміністрації окупованої ними Запорізької атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там свій військовий арсенал. Про це заявляють у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

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"Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ. Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо. Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків", - кажуть там.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що через це в разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати.

"Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції", - додали в НАЕК.

"Енергоатом" вчергове закликав міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, оскільки на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу, а російських військових та представників "Росатому" - забиратися геть із ЗАЕС та її міста-супутника Енергодара.

Зазначимо, що останніми днями значних обстрілів, яких до середини липня не відбувалося, стало зазнавати місто Нікополь Дніпропетровської області, розташоване неподалік ЗАЕС з протилежного, контрольованого Україною боку Каховського водосховища. Зокрема, були загиблі й поранені при обстрілі 20 липня.

При цьому напередодні мер Енергодара Дмитро Орлов заявив про поранення принаймні дев'яти окупантів та наявність серед них загиблих через "подію" на ЗАЕС. Він не сказав прямо, чи мав місце обстріл об'єкту українською армією, але припустив, що про це пізніше "скажуть компетентні служби", та натякнув, що обстріли, які окупанти ведуть з території атомної станції, "не минуться для них безслідно".

При цьому про вибухи та постріли в Енергодарі Орлов повідомляв ще 12 липня, однак спростував заяви, "що ЗСУ начебто серед білої днини обстріляли житлові квартали міста".