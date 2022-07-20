Оккупанты хотят разместить танки и взрывчатку в машзалах энергоблоков ЗАЭС - "Энергоатом"

Российские военные требуют от администрации оккупированной ими Запорожской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там свой военный арсенал. Об этом заявляют в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

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"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому сейчас в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и так далее. Разместив там свой "хлам", рашисты перекроют доступ пожарной технике к трем энергоблокам", – говорят там.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что из-за этого в случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, поскольку специализированный транспорт просто не сможет подъехать.

"Таким образом, российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС! Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции", - добавили в НАЭК.

"Энергоатом" в очередной раз призвал международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага, поскольку на кону стоит безопасность не только Украины, но и всего мира, а российских военных и представителей "Росатома" - убираться из ЗАЭС и ее города-спутника. Энергодара.

Отметим, что в последние дни значительным обстрелам, которых до середины июля не происходило, стал подвергаться город Никополь Днепропетровской области, расположенный неподалеку от ЗАЭС с противоположной, контролируемой Украиной стороны Каховского водохранилища. В частности, были погибшие и раненые и при обстреле 20 июля.

При этом накануне мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил о ранении по меньшей мере девяти оккупантов и наличии среди них погибших из-за "происшествия" на ЗАЭС. Он не сказал прямо, имел ли место обстрел объекта украинской армией, но предположил, что об этом позже "скажут компетентные службы", и намекнул, что обстрелы, ведущиеся оккупантами с территории атомной станции, "не пройдут для них бесследно".

При этом о взрывах и выстрелах в Энергодаре Орлов сообщал еще 12 июля, однако опроверг заявления, "что ВСУ якобы среди белого дня обстреляли жилые кварталы города".