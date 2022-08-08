Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции после того как станция была обстреляна 7 августа. Об этом пишет Reuters.

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"Любое нападение на атомную станцию ​​— это самоубийство", — заявил Гутерриш на Гутерриш на пресс-конференции в Японии, где он присутствовал на мемориальной церемонии мира в Хиросиме, посвященной 77-й годовщине первой в мире атомной бомбардировки.

Напомним, 6 августа Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила, что российские войска в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной электростанции и города Энергодар

По данным НАЭК, из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ, из-за чего своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработавшего ядерного топлива невозможно.

Кроме того, из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 квадратных метров оконных поверхностей в разных зданиях станции.

5 августа "Энергоатом" заявил сначала об обстреле оккупантами в Энергодаре в сторону ЗАЭС и из-за которого была повреждена высоковольтная линия между ЗАЭС и Запорожской ТЭС, а впоследствии о новом обстреле, который пришелся прямо по площадке станции, возле одного из энергоблоков: сообщалось, что серьезно повреждена азотно-кислородная и вспомогательный корпус.

В свою очередь, как мэр города-спутника ЗАЭС Дмитрий Орлов, так и сама госкомпания также заявили об обстреле, и также российской стороной, со стороны АЭС в сторону города. Отмечалось, что в Энергодаре обесточены почти все микрорайоны, а также нет воды.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что обстрелы территории ЗАЭС 5 августа являются аргументом в пользу введения международных санкций против "Росатома" и российской атомной отрасли в целом. При этом он добавил, что "любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора".