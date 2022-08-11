Україна просить МАГАТЕ та ООН про спільну місію на ЗАЕС за участю військових експертів

Україна офіційно звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з проханням про невідкладну організацію ними спільної міжнародної місії під керівництвом останньої на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Вчора я надіслав офіційного листа генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Я повідомив керівникам цих двох організацій факти порушення російськими оккупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС... Я закликав відправити на ЗАЕС міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ", - сказав він.

За словами Кулеби, росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу і ставлять під загрозу безпеку всього континенту, і через це він запропонував включити до місії військових експертів ООН: їхня участь покликана точно визначити загрози ядерній безпеці та захищеності, спровоковані окупацією та мілітаризацією ЗАЕС російською армією.

"Ми наполягаємо, що така міжнародна місія має бути організована у найстисліші терміни і відбутися з неухильним дотриманням українського законодавства. Місія має прибути на окуповану ЗАЕС тільки й виключно через територію України. Українська сторона готова надати все необхідне сприяння для цього", - заявив при цьому міністр.

Він підкреслив, що якщо Росії справді нема чого приховувати на ЗАЕС, вона має невідкладно надати фахівцям МАГАТЕ та ООН доступ до цього об'єкта.

"Дії окупантів в Енергодарі є безпрецедентною загрозою ядерній безпеці та потребують рішучої спільної протидії. Ми вимагаємо посилити міжнародний тиск на Москву з метою повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи", - додав також глава МЗС.

Стосовно скликаного Росією на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН з питань безпеки ЗАЕС Кулеба назвав його "нахабством, яке не знає кордонів і досягло вже глобальних масштабів".

"Держава-терорист, яка обстрілювала найбільшу в Європі атомну електростанцію, захопила її, розмістила на її території зброю і продовжує обстріли, хоче поговорити про безпеку. Але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Весь світ знає, що Росія займається зараз ядерним тероризмом, і засідання Ради безпеки це вкотре підтвердить", - заявив він.

Нагадаємо, що ситуація з безпекою АЕС загострилася 5 серпня: тоді українська сторона звинуватила російську у тому, що та почала обстрілювати підконтрольну собі ЗАЕС, а також її місто-супутник Енергодар. Євросоюз у зв'язку з цим закликав допустити на ЗАЕС МАГАТЕ, так само як і керівник самого агентства Гроссі вкотре наголосив на необхідності відправлення експертної місії на станцію, чого він намагається добитися вже чотири місяці.

Україна раніше виступала категорично проти допуску МАГАТЕ до ЗАЕС до припинення її окупації Росією і заявляла, що організація і особисто Гроссі перебувають під впливом російської пропаганди і "заохочують ядерний тероризм", а також перебувають у ймовірній змові з окупантами.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з контейнерами з ядерним паливом, що відпрацювало, в результаті якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС вже є генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Джерело фото: ua.depositphotos.com