"Енергоатом": лінії електропостачання на ЗАЕС можна перебити, якщо РФ почне відключати її від української енергосистеми

Збройні сили України зможуть вдарити по лінії передач на Запорізькій АЕС, якщо російські загарбники почнуть відключати ЗАЕС від української енергосистеми. Про це заявив президент НАЕК" Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Станція залишиться живитися від української енергосистеми, якщо вони продовжать виконувати свою програму. Поки ми їх зупинили, і ремонтуємо ці лінії. Наші бригади вже на місці оцінюють несправності. Зараз в Запоріжжі вже доставляється додатковий провід, який потрібен для ремонту, і ми будемо відновлювати лінії, які пошкоджені", — розповів Котін.

Він не уточнив, що українські захисники матимуть повне право перебити лінії передач на АЕС, якщо навіть тільки помітять, що окупанти продовжать рухатися далі в плані підготовки станції до перепідключення.

"І, я думаю, це буде правильним рішенням з точки зору України - перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші Збройні сили будуть готові це зробити, якщо виникне необхідність", — підкреслив президент НАЕК" Енергоатом".

Раніше він повідомляв, що загарбники планували підключити Запорізьку АЕС до Криму. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є дуже небезпечним режимом роботи АЕС.

Нагадаємо, що росіяни погрожують відрізати окуповану ще у березні Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Якщо їм це вдасться, це додасть проблем воюючій Україні під час найскладнішого опалювального сезону.