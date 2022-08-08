ЗАЕС у разі продовження обстрілів може перейти до небезпечного для палива режиму

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) наразі пов'язана з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач. І у разі її пошкодження російськими загарбниками станція перейде в режим блекауту, що вкрай небезпечно щодо збереження ядерного палива на об'єкті.

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Про це повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту – повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна щодо збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", – наголосив глава "Енергоатому".

Нагадаємо, що окупована російськими військовими ЗАЕС ще 5 серпня відключила від мережі один із трьох енергоблоків через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

Військові РФ поцілили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізької ТЕС.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.

Більш того, нещодавно в "Енергоатомі" заявили, що російські військові замінували ЗАЕС та готові її підірвати.