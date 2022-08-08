ЗАЭС при продолжении обстрелов может перейти к опасному для топлива режиму

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) связана с энергосистемой Украины одной работающей линией электропередач. И в случае ее повреждения российскими захватчиками станция перейдет в режим блекаута, что крайне опасно для сохранения ядерного топлива на объекте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин.

"Если будут повреждены все линии, станция перейдет в режим блекаута – полного обесточивания, и эта ситуация уже очень опасна для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки", – подчеркнул глава "Энергоатома".

Напомним, что оккупированная российскими военными ЗАЭС еще 5 августа отключила от сети один из трех энергоблоков из-за повреждения высоковольтной линии в результате вражеских обстрелов.

Военные РФ попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРП (открытого распределительного устройства) автотрансформатора ЗАЭС – Запорожской ТЭС.

По последним данным Международного агентства по ядерной энергии, с 14 июля ЗАЭС приступила к работе тремя блоками. До этого с момента захвата российскими оккупантами 4 марта она работала двумя блоками из шести.

Более того, недавно в "Энергоатоме" заявили, что российские военные заминировали ЗАЭС и готовы ее взорвать.